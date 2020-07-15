«Боруссия» расторгла трудовое соглашение с экс-игроком «Спартака» Шюррле

Дортмундская «Боруссия» расторгла трудовое соглашение с чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле. Об этом сообщает пресс-служба «шмелей».

По словам хавбека, он получил бесценный опыт выступления за клуб и пожелал удачи дортмундцам во всех турнирах.

Напомним, что Шюррле перешел в «Боруссию» из «Вольфсбурга» за €30 млн.

Нынешний сезон 29-летний полузащитник провел в московском «Спартаке», где смог заработать около €3 млн.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин выразил надежду на возвращение Александра Кокорина в петербургский «Зенит».