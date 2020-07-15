Стали известны результаты проверки в отношении судьи Лапочкина

Стали известны результаты проверки в отношении судьи матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Лапочкина, обвиняемого в игре на тотализаторе. Об этом сообщает »Чемпионат».

По словам главы судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашота Хачатурянца, арбитр прошел тест на полиграфе, в ходе которого все претензии, предъявляемые Лапочкину, были исчерпаны.

В организации поблагодарили рефери за содействие в проведении расследования и заявили о том, что комитет продолжит деятельность по защите репутации судейского корпуса.

Ранее сообщалось, что полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков рассказал об амбициях чеченского клуба.