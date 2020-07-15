Тихонов: не верю в судейский заговор против «Спартака»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов высказался по поводу судейства на матчах красно-белых в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «МК».

По его словам, есть решения арбитров, которые вызывают определенные вопросы или споры, но никакой предвзятости по отношению к команде Доменико Тедеско у отечественных рефери нет.

«Я не верю в судейский заговор против «Спартака» — это просто судейские ошибки. Ошибки, которые не идут на пользу клубу, но каждую из них стоит рассматривать отдельно. Не могу себе представить, что все сговорились и действовали против «Спартака».

В этой ситуации очень тяжело футболистам. Их мотивация из-за этого снижается», — сказал Тихонов.

Ранее сообщалось, что полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков поделился ощущениями перед игрой с московским «Спартаком».