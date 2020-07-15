Джикия охарактеризовал «Спартак» как неопытную команду

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия высказался о неудачной серии красно-белых, составляющей уже пять матчей без побед. Об этом сообщает «РГ».

По его словам, в концовках встреч футболисты из-за своей неопытности часто допускают фатальные ошибки, заканчивающиеся пропущенными мячами.

«Вообще есть куча мелочей, которые приходят с годами. Мы же сравнительно недавно играем таким составом, так что нам нужно время. Ошибаться на таком уровне непозволительно», — сказал Джикия.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук объяснил свои успехи после паузы из-за коронавируса.