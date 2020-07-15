Убийца брата игрока «Тоттенхэма» признался в своем преступлении

Убийца защитника Кристофера Орье, брат игрока «Тоттенхэма» Сержа Орье, признался в своем преступлении, сообщает France Bleu.

По информации источника, мужчина добровольно пришел в полицейский участок и признался в убийстве. Он был взят под стражу.

Преступление произошло в ночь с 12 на 13 июля. Орье был ранен из огнестрельного оружия в живот — Орье доставили в больницу, где он и скончался. Он был футболистом и играл в пятом по силе дивизионе Франции.

Ранее сообщалось, что брат защитника «Тоттенхэма» убит во Франции.