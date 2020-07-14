Косторная рассказала о взаимоотношениях с Тутберидзе
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Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о взаимоотношениях с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе. Об этом сообщает Olympic Channel.
По ее словам, стереотип о том, что Тутберидзе является холодной и суровой, не является правдивым.
«Часто Этери Георгиевну сравнивают со Снежной Королевой, но это вообще не тот случай. Она очень добрая, открытая и честная.
Она всегда говорит правду, ничего не скрывает, помогает, дает советы и указывает на ошибки. Этери Георгиевна такой же человек, как и все», — сказала Косторная.
Ранее сообщалось, что бывший ученик Этери Тутберидзе Виктор Адоньев в интервью «Газете.Ru» рассказал о технике катания олимпийской чемпионки 2014 года Юлии Липницкой.