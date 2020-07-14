«Спартак» хочет найти мошенников, обманувших Тедеско

Московский «Спартак» хочет найти мошенников, обманувших главного тренера Доменико Тедеско перед матчем 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи». Об этом сообщает «Чемпионат».

Напомним, что 11 июля специалист, находясь в гостинице, перевел около 250 тыс. рублей на незнакомый номер, владелец которого попросил его помочь вымышленному больному родственнику.

Отметим, что в настоящее время правоохранительные органы разыскивают злоумышленников, в отношении которых может быть возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что глава петербургского «Зенита» Елена Илюхина рассказала об амбициях клуба стать лучшим в Европе.