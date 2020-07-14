Фигуристка Косторная планирует через два года завершить карьеру

Российская фигуристка Алена Косторная планирует через два года завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщает Olympic Channel.

По ее словам, по окончании соревновательной деятельности она попытается воплотить в реальность детскую мечту — стать нейрохирургом.

Спортсменка заявила, что выбрала именно это направление по причине большого адреналина и желания проводить операции, которые еще не были воплощены медиками из-за больших рисков.

Ранее сообщалось, что бывший ученик Этери Тутберидзе Виктор Адоньев в интервью «Газете.Ru» рассказал о технике катания олимпийской чемпионки 2014 года Юлии Липницкой.