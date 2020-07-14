Гендиректор «Спартака» передал своему брату часть акций «Уфы»

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов передал своему брату часть акций «Уфы», в которой работал на аналогичной должности в период с 2012 по 2020 год. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, после данной сделки конфликта интересов между двумя клубами Российской премьер-лиги (РПЛ) не стало.

Напомним, что российские СМИ обнародовали информацию о том, что Газизов владел 60% акций башкирского клуба, который в настоящее время занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» будет обязано выкупить нападающего Сильвестра Игбуна у «Уфы».