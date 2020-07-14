Тихонов сравнил «Спартак» при Каррере и Тедеско

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов сравнил игру красно-белых при экс-наставнике Массимо Каррере и немце Доменико Тедеско. Об этом сообщает «МК».

По его словам, итальянский специалист, завоевавший вместе с командой чемпионский титул в 2017 году, имел более качественных и сильных игроков, чем нынешний наставник.

«Спартак» Карреры был если не в два раза, то значительно сильнее текущего. И футбол другой стал.

Если раньше команда играла в комбинационный и атакующий футбол, то теперь она по большей части действует от обороны или на контратаках», — сказал Тихонов.

Ранее сообщалось, что воспитанник московского «Спартака» Жано Ананидзе покинул кипрский «Анортосис».