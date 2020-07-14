Газизов: «Спартак» обязан бороться за чемпионство в России

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о целях клуба на предстоящий сезон. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

По его словам, самый титулованный клуб России должен вернуть себе былую славу.

«Спартак» обязан бороться за чемпионство в России и за место в Лиге чемпионов.

У молодых игроков должна быть мотивация к росту. Им необходимо осознать, что в случае успешных выступлений в Российской премьер-лиге (РПЛ) они смогут показать себя на европейской арене», — сказал Газизов.

Ранее сообщалось, что председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о публикации бывшего главного тренера команды Юрия Семина.