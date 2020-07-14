Обвиненный в антисемитизме темнокожий игрок НФЛ посетит Освенцим
Игрок команды Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Филадельфия Иглс» Дешон Джексон посетит бывший нацистский концлагерь Освенцим, сообщает ESPN.
Ранее темнокожий американский футболист опубликовал в Instagram серию антисемитских постов и процитировал высказывание о евреях, которое ложно приписывается Адольфу Гитлеру. После критики и обвинений в антисемитизме спортсмен удалил публикации из соцсетей и принес извинения.
После общения с бывшим узником Освенцима Эдвардом Мосбергом Джексон принял решение посетить бывший концлагерь.
Ранее Национальная баскетбольная лига (НБА) подверглась критике из-за связей с Китаем.
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Today I had an opportunity to speak with 94 year old holocaust survivor Mr. Edward Mosberg. Thank you Mr. Mosberg for your valuable time and insight today . Im taking this time to continue with educating myself and bridging the gap between different cultures, communities & religions. LOVE 2 ALL!!!!! TO BE CONTINUED .....