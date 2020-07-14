Обвиненный в антисемитизме темнокожий игрок НФЛ посетит Освенцим

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Игрок команды Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Филадельфия Иглс» Дешон Джексон посетит бывший нацистский концлагерь Освенцим, сообщает ESPN.

Ранее темнокожий американский футболист опубликовал в Instagram серию антисемитских постов и процитировал высказывание о евреях, которое ложно приписывается Адольфу Гитлеру. После критики и обвинений в антисемитизме спортсмен удалил публикации из соцсетей и принес извинения.

После общения с бывшим узником Освенцима Эдвардом Мосбергом Джексон принял решение посетить бывший концлагерь.

Ранее Национальная баскетбольная лига (НБА) подверглась критике из-за связей с Китаем.