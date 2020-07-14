Карпина обвинили в нанесении ущерба деловой репутации РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал письмо главы Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина в комитет по этике, в котором функционер просит рассмотреть высказывания специалиста.

После матча 28-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (1:1) наставник донского клуба раскритиковал лигу. По мнению главы организации, слова Карпина наносят ущерб деловой репутации РПЛ.

«Ух ты! оказывается у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже Российской премьер-лиги», — написал Карпин в Instagram.

Ранее сообщалось, что генерального директора московского «Локомотива» Василия Кикнадзе и Карпина могут отстранить от футбольной деятельности.