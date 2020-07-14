Голкипер «Зенита» Лунев может пропустить около месяца

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев пропустит около месяца, сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, у голкипера диагностировано повреждение прямой мышцы правого бедра. При такой травме на восстановление может уйти около месяца, что значит, что Лунев пропустит матч полуфинала Олимп — Кубка России со «Спартаком», а также рискует пропустить начало нового сезона чемпионата России.

Лунев получил травму в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» (1:1).

Ранее сообщалось, что Семак высказался о критике в свой адрес.