Широков: целенаправленной травли «Спартака» нет

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Широков высказался о ситуации вокруг московского клуба, передает «Матч ТВ».

«Спартак» идет на 11-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 33 очка после 28 туров. По ходу сезона возникло мнение, что многие судейские решения принимаются не в пользу команды.

«Считаю, что целенаправленной травли нет. Понятно, что есть ошибки, но они хотят оправдать свои неудачи судейством. Да, какие-то очки у них забрали, но это мало бы им помогло. Думаю, «Спартаку» нужно задуматься над тем, как улучшить игру», — заявил Широков.

Ранее сообщалось, что Селюк призвал «Спартак» отдать Тила в бесплатную аренду в «Рубин».