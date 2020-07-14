Григоренко подписал контракт с «Коламбусом»

Нападающий сборной России Михаил Григоренко подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс».

Об этом проинформировал в своем Twitter агент 26-летнего игрока Дэн Мильштейн. Сообщается, что контракт бывшего хоккеиста ЦСКА с клубом НХЛ рассчитан на один год.

Примечательно, что сначала Григоренко пытался заключить однолетний контракт в конце апреля, однако НХЛ отказалась регистрировать соглашение из-за нарушения сроков окна регистрации.

В составе сборной России Григоренко становился олимпийским чемпионом на Играх — 2018 в Пхенчхане и бронзовым призером чемпионата мира — 2019 в Словакии.

Ранее сообщалось, что Капризов выбрал игровой номер в «Миннесоте».