Роналду грозит штраф из-за 10-летнего сына

Португальскому нападающему туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может грозить штраф из-за его 10-летнего сына Криштиану Роналду-младшего.

Сестра футболиста Элма опубликовала в социальных сетях видеоролик. где ребенок катается один на гидроцикле, однако в скором времени запись была удалена.

По информации издания Expresso, которое приводит слова начальника морской полиции Мадейры Геррейру Кардосу, правоохранительные органы уже начали расследования. Дело в том, что для управления гидроциклом необходима лицензия шкипера, которую могут получить только взрослые.

За такое нарушение Роналду может выплатить штарф за сына в размере €3 тыс.

Ранее сообщалось, что в Португалии оценили результативность Роналду.