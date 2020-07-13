«Спартак» подарил партию футбольных мячей мальчику, который занимается благотворительностью

Московский «Спартак» передал партию футбольных мячей 11-летнему Савве Ярыгину, передает сайт красно-белых.

Напомним, Савва сдает макулатуру, а деньги тратит на футбольный инвентарь для детских домов и реабилитационных центров Челябинской области.

«Нас всех очень впечатлила история Саввы, который в 11 лет повел себя как взрослый и своим примером показал, что помогать может каждый. Фонд «Спартак - детям» решил поддержать инициативу Саввы и отправил ему в подарок комплект нашей формы и мяч с автографами команды. Фонд также передает Савве 50 мячей для воспитанников детских домов», — сказал вратарь «Спартака» Артем Ребров.

Ранее Артем Дзюба пригласил Савву Ярыгина на ближайший матч сборной России.