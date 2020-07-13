СМИ: Олег Еремин может стать спортивным директором «Спартака»
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Олег Еремин может стать спортивным директором московского «Спартака», передает Sport24.
Отмечается, что Еремин является футбольным агентом, а также генеральным директором «Агентства профессионального спорта».
В июле с поста генерального директора красно-белых был уволен Томас Цорн. На его место пришел Шамиль Газизов, который работал в «Уфе».
Ранее «Спартак» сохранил прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон.