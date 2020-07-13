Агент: Гайч не перейдет в ЦСКА

Агент Фабиан Бустос, представляющий интересы форварда аргентинского «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча, сообщил о том, что его клиент не перейдет в московский ЦСКА, передает Sport24.



«Это правда, мы отклонили предложение ЦСКА, у игрока есть другие приоритеты. В ЦСКА он не перейдет 100 процентов», — сказал Бустос.

В текущем сезоне Гайч провел 13 матчей, забив пять мячей.

Ранее Федор Чалов поделился мнением об игре ЦСКА в матче с казанским «Рубином».