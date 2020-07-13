Суд отменил дисквалификацию «Манчестер Сити» в ЛЧ

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт по делу об отстранении английского клуба «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.

Как сообщается на официальном сайте организации, двухлетнюю дисквалификацию «горожан» было решено отменить. Что же касается штрафа, который по решению УЕФА изначально составлял €30 млн, то его сократили до €10 млн.

Напомним, что на клуб из Манчестера было заведено дело в связи с нарушением правил финансового фэйр-плей.

Ранее наставник «Аталанты» высказался о предстоящих матчах с «ПСЖ».