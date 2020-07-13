Экс-тренер сборной России высказался об игре ЦСКА после рестарта РПЛ

Бывший старший тренер сборной России Михаил Гершкович высказался об игре столичного ЦСКА после рестарта Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщают «Известия».

По его словам, психологическая встряска игроков московского клуба, вызванная стремительным отъездом главного тренера Виктора Тихонова, пошла на пользу клубу.

Также специалист отметил влияние старшего тренера Сергея Овчинникова на тактическую подготовку.

«Овчинников провел матч с «Динамо» в тактическом плане хорошо. Он умело перестроил игру клуба. Наверное, это и стало необходимым толчком для армейцев. В настоящее время команда показывает совершенно другую игру», — сказал Гершкович.

Ранее сообщалось, что бывший защитник петербургского «Зенита» Эсекьель Гарай может переехать в итальянский чемпионат.