Экс-игрок «Зенита» Гарай интересен топ-клубам Италии

Бывший защитник петербургского «Зенита» Эсекьель Гарай может переехать в итальянский чемпионат. Об этом сообщает Superdeporte.

По информации источника, в подписании трудового соглашения с 33-летним игроком линии обороны заинтересованы миланский «Интер» и «Рома».

Отметим, что в настоящее время Гарай находится в статусе свободного агента, так как после окончания контракта с «Валенсией» не смог найти себе новую команду.

Ранее сообщалось, что защитник «Селтика» Кристоффер Айер может перебраться в «Милан» за €25 млн.