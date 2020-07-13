«Валенсия» Черышева проиграла «Леганесу»

В матче 36-го тура Ла Лиги «Леганес» оказался сильнее «Валенсии».

Встреча прошла на городском стадионе «Бутарке» в Леганесе при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой лицевой счет оформил 31-летний испанский полузащитник Рубен Перес, поразивший ворота оппонентов на 18-ой минуте игры при помощи точного удара с одиннадцатиметровой отметки.

Российский полузащитник Денис Черышев вышел на поле на 64-ой минуте и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн получил травму в матче 36-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида».