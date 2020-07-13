«Астон Вилла» переиграла «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

В матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) бирмингемская «Астон Вилла» переиграла лондонский «Кристал Пэлас».

Встреча прошла в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0.

В составе победителей забитыми мячами отметился 25-летний египетский полузащитник Трезеге, оформивший дубль.

После этого успеха подопечные Д.Смита набрали 30 очков и закрепились на предпоследней строчке в турнирной таблицы чемпионата Англии.

«Стекольщики» с 42 баллами сохранили за собой 14-е место.

Ранее сообщалось, что «Борнмут» разгромил «Лестер» в матче АПЛ.