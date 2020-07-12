В следующем сезоне клубы РПЛ могут отказаться от продажи сезонных абонементов

В следующем сезоне клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) могут отказаться от продажи сезонных абонементов, сказал генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе, отвечая на вопросы болельщиков.

Кикнадзе отметил, что с данным решением согласны все клубы. Причина заключается в правилах, которые касаются допуска болельщиков на стадионы с учетом пандемии COVID-19.

В турнирной таблице РПЛ красно-зеленые занимают второе место, набрав 51 очко.



Ранее хавбек «Спартака» Алекс Крал объяснил поражение от «Сочи».