«Амур» могут исключить из КХЛ

Хабаровский «Амур» могут исключить из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Vseprosport.Ru.

Отмечается, что руководство лиги хочет сократить расходы на перелеты другим клубам и поэтому прорабатывает вариант составления календаря без дальневосточного клуба.

Напомним, в апреле стало известно о том, что «Адмирал» из Владивостока пропустит следующий сезон КХЛ.



Ранее хоккеист минского «Динамо» Иван Дроздов продлил контракт с клубом.