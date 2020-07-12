«Амур» могут исключить из КХЛ
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Хабаровский «Амур» могут исключить из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Vseprosport.Ru.
Отмечается, что руководство лиги хочет сократить расходы на перелеты другим клубам и поэтому прорабатывает вариант составления календаря без дальневосточного клуба.
Напомним, в апреле стало известно о том, что «Адмирал» из Владивостока пропустит следующий сезон КХЛ.
Ранее хоккеист минского «Динамо» Иван Дроздов продлил контракт с клубом.