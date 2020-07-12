«Локомотив» и «Уфа» объявили составы на матч чемпионата России
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Московский «Локомотив» и «Уфа» определились со стартовыми составами на матч 28-го тура чемпионата России.
Стартовый состав «Локомотива»: Коченков, Игнатьев, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Магкеев, Крыховяк, Жоау Мариу, Эдер.
Стартовый состав «Уфы»: Беленов, Сухов, Аликин, Терентьев, Круговой, Безденежных, Фомин, Голубев, Урунов, Козлов, Бизяк.
Встреча между «Локомотивом» и «Уфой» пройдет в Москве. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 16.30 мск.
Ранее в «Уфе» отреагировали на информацию о проблемах с коронавирусом у трех игроков.