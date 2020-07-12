Петр Ян ответил на оскорбление экс-чемпиона UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян отреагировал на слова бывшего обладателя титула Генри Сехудо.

Ранее экс-чемпион промоушена назвал россиянина «отстоем».

«Он то выскочит, то опять убежал. Пусть говорят, что хотят. Сегодня мой день, мое время. Не обращаю внимание ни на кого. Я никогда никому не отказываю, когда придет время, я подерусь с тем, кого мне дадут», — сказал Ян на пресс-конференции.

В ночь на 12 июля на турнире UFC 251, который прошел на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, Ян победил техническим нокаутом бразильца Жозе Алдо и завоевал чемпионский титул. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Ранее Сехудо назвал Яна «уродливой картофелиной».