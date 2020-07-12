Россия вышла на второе место по количеству действующих чемпионов UFC
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Россия вышла на второе место по количеству действующих чемпионов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
В ночь на 12 июля россиянин Петр Ян победил бразильца Жозе Алдо и завоевал титул в легчайшем весе. Поединок, прошедший на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, завершился победой Яна техническим нокаутом в пятом раунде. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.
Теперь Россия имеет двух чемпионов — Хабиб Нурмагомедов в легком весе и Петр Ян в легчайшей категории.
Первое место занимает США. Камару Усман, имеющий американский паспорт, владеет титулом в полусреднем весе, Джон Джонс является чемпионом UFC в полутяжелом дивизионе, а Стипе Миочич владеет поясом в тяжелом весе.