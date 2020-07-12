Усман победил Масвидаля и защитил титул чемпиона UFC

Нигериец Камару Усман одержал победу над американцем Хорхе Масвидалем на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 251 и защитил титул в полусреднем весе.

Поединок, прошедший на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, продлился все пять раундов и завершился победой Усмана единогласным решением судей — 50-45, 50-45, 49-46.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Эта победа стала для Усмана 17-й в карьере. Еще один бой завершился поражением.

Масвидаль потерпел 14-е поражение в профессиональной карьере. Также в его активе 35 побед.

Ранее сообщалось, что российский боец Петр Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе.