Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Российский боец Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

В рамках титульного боя россиянин встретился с бразильцем Жозе Алдо. Поединок состоялся в рамках турнира промоушена под номером 251, который впервые проходит на «Бойцовском острове».

Бой продлился до пятого раунда. Через три минуты после начала заключительного отрезка рефери был вынужден зафиксировать технический нокаут Алдо.

Стоит отметить, что Ян стал вторым чемпионом организации из России. Первый — Хабиб Нурмагомедов, который владеет поясом чемпиона в легком весе.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Ранее сообщалось, что Намаюнас победила Андраде раздельным решением судей.