Шесть игроков НХЛ отказались от участия в возобновлении сезона

Шесть игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отказались от участия в рестарте сезона, сообщает официальный сайт Лиги.

НХЛ предоставила право спортсменам отказаться от участия в возобновлении турнира. Этим правом пользовались нападающий «Ванкувера» Свен Берчи и защитник «Калгари» Трэвис Хамоник. Также к ним присоединились: Майк Грин («Эдмонтон»), Роман Полак («Даллас»), Карл Алзнер «(Монреаль») и Стивен Кэмпфер («Бостон»).

Регулярный чемпионат НХЛ был остановлен в начале марта из-за пандемии коронавируса. Сезон возобновится 1 августа уже с плей-офф, где сыграют 24 клуба.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Ванкувера» Берчи отказался от участия в рестарте сезона.