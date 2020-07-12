Салихов победил Залески в поединке UFC на «Бойцовском острове»
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Российский боец Муслим Салихов одержал победу над бразильским спортсменом Элизеу Залески дос Сантосом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 251.
Бой прошел в полусреднем весе. Победа досталась Салихову раздельным решением судей.
В активе Салихова теперь 17 побед и два поражения. На счету 33-летнего Залески 22 победы и семь поражений.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира на «Бойцовском острове».
Ранее сообщалось, что Богатов потерпел первое поражение в карьере, проиграв в дебютном бою в UFC.