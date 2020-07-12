Салихов победил Залески в поединке UFC на «Бойцовском острове»

Российский боец Муслим Салихов одержал победу над бразильским спортсменом Элизеу Залески дос Сантосом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 251.

Бой прошел в полусреднем весе. Победа досталась Салихову раздельным решением судей.

В активе Салихова теперь 17 побед и два поражения. На счету 33-летнего Залески 22 победы и семь поражений.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира на «Бойцовском острове».

Ранее сообщалось, что Богатов потерпел первое поражение в карьере, проиграв в дебютном бою в UFC.