Экс-президент «Спартака»: команда опускается все ниже и ниже

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию вокруг московской команды, передает Sport24.

В матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) столичный клуб с минимальным счетом проиграл «Сочи» и опустился на десятое место турнирной таблицы. В активе команды 33 очка. «Спартак» продлил серию без побед до пяти игр.

«Мы видим, как «Спартак» потихонечку опускается все ниже и ниже. Сначала «Сочи» могли вылететь, а теперь они на равных играют со «Спартаком», в каких-то моментах даже выглядят лучше. Все по делу», — заявил Червиченко.

Ранее сообщалось, что «Спартак» подал заявление в полицию по факту обмана Тедеско.