«Спартака» продлил серию без побед в РПЛ до пяти матчей
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Московский «Спартак» продлил серию без побед после поражения от «Сочи» в матче 28-го тура чемпионата России.
Ранеее столичный клуб проиграл московскому ЦСКА (0:2) и «Тамбову» (2:3), а также сыграл вничью с «Уфой» (0:0) и «Локомотивом» (1:1). Серия красно-белых без побед достигла пяти матчей.
Встреча между «Сочи» и «Спартаком», прошедшая на стадионе «Фишт», завершилась победой хозяев со счетом 1:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После 28 туров «Спартак» набрал 33 очка и занимает десятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).