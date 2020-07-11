«Спартака» продлил серию без побед в РПЛ до пяти матчей

Московский «Спартак» продлил серию без побед после поражения от «Сочи» в матче 28-го тура чемпионата России.

Ранеее столичный клуб проиграл московскому ЦСКА (0:2) и «Тамбову» (2:3), а также сыграл вничью с «Уфой» (0:0) и «Локомотивом» (1:1). Серия красно-белых без побед достигла пяти матчей.

Встреча между «Сочи» и «Спартаком», прошедшая на стадионе «Фишт», завершилась победой хозяев со счетом 1:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 28 туров «Спартак» набрал 33 очка и занимает десятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее был объявлен лучший игрок матча «Сочи» — «Спартак».