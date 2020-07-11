«Спартак» проиграл «Сочи» из-за автогола Маслова

Московский «Спартак» проиграл «Сочи» в матче 28-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая на стадионе «Фишт», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автоголом отметился защитник гостей Павел Маслов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 28 туров «Сочи» (33 очка) поднялся на девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем матче команда в Нижнем Новгороде встретится с «Тамбовом».

«Спартак» (33) опустился на десятую строчку. В 29-м туре клуб примет грозненский «Ахмат».

Ранее «Сочи» и «Спартак» объявили составы на матч чемпионата России.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур

«Сочи» (Сочи) — «Спартак» (Москва) — 1:0

Голы: 1:0 — Маслов, 24 (автогол).