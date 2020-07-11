«Спартак» проиграл «Сочи» из-за автогола Маслова
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Московский «Спартак» проиграл «Сочи» в матче 28-го тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая на стадионе «Фишт», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автоголом отметился защитник гостей Павел Маслов.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После 28 туров «Сочи» (33 очка) поднялся на девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем матче команда в Нижнем Новгороде встретится с «Тамбовом».
«Спартак» (33) опустился на десятую строчку. В 29-м туре клуб примет грозненский «Ахмат».
Ранее «Сочи» и «Спартак» объявили составы на матч чемпионата России.
Россия. Премьер-лига. 28-й тур
«Сочи» (Сочи) — «Спартак» (Москва) — 1:0
Голы: 1:0 — Маслов, 24 (автогол).