Тутберидзе выиграла премию ISU Skating Awards в номинации «Лучший тренер»
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Этери Тутберидзе стала победителем премии Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards в номинации «Лучший тренер сезона».
Также за награду боролись канадец Брайан Орсер и американец Рафаэль Арутюнян.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию премии.
Тутберидзе работает с чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при Аленой Косторной, двукратной чемпионкой России Анной Щербаковой и двукратным победителем первенства страны среди юниоров Даниилом Самсоновым.
Ранее сообщалось, что Косторная победила в номинации «Лучший новичок» на премии ISU Skating Awards.