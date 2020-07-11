Косторная победила в номинации «Лучший новичок» на премии ISU Skating Awards
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Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная стала победителем премии Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards в номинации «Лучший новичок сезона».
Также за награду боролась двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и кореянка Ю Ен.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию премии.
В прошлом сезоне Косторная выиграла финал Гран-при и завоевала золото чемпионата Европы. Также ей принадлежат рекорды по оценкам в короткой программе (85,45) и по сумме двух выступлений (247,59).
Ранее тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз опубликовал фрагмент новой произвольной программы Косторной.