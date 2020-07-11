Источник: Карпин и президент «Ростова» могут покинуть клуб

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, президент Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин покинут клуб, сообщает Metaratings.ru.

Арутюнянц является совладельцем «Ростова» с 2018 года. Карпин возглавил донской клуб в декабре 2017-го. Недавно специалист продлил соглашение с командой на пять лет.

После 27 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) донской клуб набрал 43 очка и занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее Карпин сравнил чемпионат России с первенством бани или водокачки.