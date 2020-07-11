Джейдон Санчо близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

Футболист дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо близок к переходу в английский «Манчестер Юнайтед», сообщает Express.de.

Отмечается, что «шмели» могут продать футболиста, чтобы улучшить свое финансовое положение. «Боруссия» потеряла €45 млн из-за пандемии коронавируса.

В текущем сезоне Санчо провел 44 матча, забив 20 мячей.



Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» пробил 13-й пенальти в сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ).