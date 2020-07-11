Юран высказался о срыве Тедеско во время матча с «Локомотивом»

Экс-полузащитник «Спартака» Сергей Юран поделился мнением о трехматчевой дисквалификации главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско, передает газета «Известия».

Специалист был удален во время матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом». Позднее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал тренера на три матча. Стало известно, что Тедеско похлопал резервного арбитра по щекам.

«Это эмоции, но я надеюсь, они не связаны со сменой генерального директора. Иначе не представляю, как Доменико сможет дальше работать в «Спартаке». Смысла не будет, если что-то тебя не устраивает», — заявил Юран.

В начале июля «Спартак» уволил с поста генерального директора Томаса Цорна, который и был инициатором назначения Тедеско на пост наставника клуба.

Ранее сообщалось, что экс-арбитр Федотов критично высказался о дисквалификации Тедеско.