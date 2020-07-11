Экс-арбитр Федотов критично высказался о дисквалификации Тедеско

Бывший арбитр Игорь Федотов поделился мнением о трехматчевой дисквалификации главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско, передает «Чемпионат.com».

Специалист был удален во время матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом». Позднее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал тренера на три матча. Стало известно, что Тедеско похлопал резервного арбитра по щекам.

«Тедеско по щекам ударил. Это вообще что такое?! За такое его на шесть матчей закрыть должны были! А то и на все двенадцать! Это физический контакт! Три матча — это ни о чем. Получается, теперь резервного можно по щекам хлопать за три матча», — заявил Федотов.

Ранее сообщалось, что Аршавин высказался о дисквалификации Тедеско.