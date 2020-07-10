Стали известны подробности смерти 23-летнего хоккеиста

Стали известны подробности смерти форварда клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Южный Урал» Павла Крутия, сообщает Sport24.

По информации издания, спортсмен не успел полностью пройти медосмотр перед утренним занятием на сборах. Хоккеист почувствовал себя плохо во время кросса на десять километров. Крутию вызвали скорую помощь после осмотра врачей.

23-летнему Крутию был поставлен предварительный диагноз — тромбоэмболия легочной артерии.

Ранее генеральный директор клуба Олег Пивунов заявил, что скончавшийся игрок не имел проблем со здоровьем.