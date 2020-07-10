В Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала и полуфинала ЛЧ сезона-2019/20

Подошла к концу жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Мероприятие прошло в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.

Результаты жеребьевки четвертьфиналов ЛЧ:

1. «Реал» (Испания) / «Манчестер Сити» (Англия) — «Лион» (Франция) / «Ювентус» (Италия);

2. «РБ Лейпциг» (Германия) — «Атлетико» (Испания);

3. «Наполи» (Италия) / «Барселона» (Испания) — «Челси» (Англия) / «Бавария» (Германия);

4. «Аталанта» (Италия) — «ПСЖ» (Франция).

Что же касается полуфиналов, то пара №1 встретится с парой №3, а пара №2 — с парой №4. Хозяином финала, который запланирован на 23 августа, станет победитель второго полуфинала.

Напомним, что турнир был поставлен на паузу в марте из-за пандемии коронавируса. Позднее было принято решение доиграть ЛЧ в августе: начиная со стадии четвертьфинала встречи будут проходить в одноматчевом формате в Лиссабоне (Португалия).

Ранее сообщалось, что оставшиеся матчи еврокубков пройдут без болельщиков.