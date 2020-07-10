Источник: после обысков у фанатов «Спартака» задержано еще два человека

У поклонников московского «Спартака», участвовавших в акции перед гостевым матчем 23-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (3:2), продолжились обыски.

Об этом проинформировал телеграм-канал OFNEWS.

«Сегодня продолжились обыски и задержания по делу о проводах автобуса «Спартака» в Тулу. В Наро-Фоминске двоих задержали в 6 утра, провели обыски, все изъяли. Еще двоих человек вызвали на допросы», — отметил источник.

Стоит отметить, что в ходе акции фанаты красно-белых перекрыли дорогу возле домашнего стадиона москвичей «Открытие Арена» и организовали файер-шоу.

Ранее «Динамо» в трех играх РПЛ пропустило голы от своих бывших форвардов.