«Динамо» в трех играх РПЛ пропускает голы от своих бывших форвардов

Московское «Динамо» в трех играх Российской премьер-лиги (РПЛ) пропускает голы от своих бывших форвардов. Об этом сообщает Sports.ru.

В матче 27-го тура чемпионата России распечатать ворота бело-голубых сумел Павел Погребняк, который принес екатеринбургскому «Уралу» победу в компенсированное ко второму тайму время.

До этого вратарю «Динамо» Антону Шунину приходилось вынимать мяч из сетки после ударов Евгения Луценко (в игре с «Арсеналом») и Александра Кокорина (в игре с «Сочи»).

Напомним, что в настоящее время подопечные Кирилла Новикова занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе после 27 матчей 32 очка.

Ранее сообщалось, что защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер склоняет полузащитника леверкузенского «Байера-04» Кая Хаверца к переходу в стан «синих».