Новиков объяснил поражение от «Урала» глупой ошибкой

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков объяснил поражение от «Урала» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) глупой ошибкой. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, бело-голубые в конце встречи в Екатеринбурге поддались панике и не смогли разобраться в простой ситуации, ошибка в которой привела к потере одного очка.

Новиков назвал игру против подопечных Дмитрия Парфенова тяжелой и заявил, что динамовцам не хватило удачи.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Сочи» намерен предложить нападающему Александру Кокорину длительный контракт на сумму €3 млн в год.