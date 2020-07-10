Московский ЦСКА в 19-й раз подряд сыграет в еврокубках. Об этом сообщает официальный сайт армейского клуба.

Это стало известно после того, как столичное «Динамо» уступило в Екатеринбурге местному «Уралу» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1.

Данный результат означает, что подопечные Виктора Гончаренко точно не опустятся ниже пятой строчки в турнирной таблице чемпионата России, которая позволяет принять участие во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Напомним, что в настоящее время ЦСКА с 47 очками располагается на третьем месте.

Ранее сообщалось, что новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о том, что хочет побороться с петербургским «Зенитом».