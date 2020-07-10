«Манчестер Юнайтед» разгромил «Астон Виллу» в матче АПЛ

В матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) бирмингемская «Астон Вилла» крупно уступила «Манчестер Юнайтед».

Встреча прошла в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» при пустых трибунах и завершилась разгромной победой гостей со счетом 0:3.

В составе победителей забитыми мячами отметились Бруно Фернандеш, Мэйсон Гринвуд и Поль Погба.

После этой виктории подопечные норвежца Оле-Гуннара Сульшера набрали 58 очков и поднялись на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. До зоны Лиги чемпионов «красным дьяволам» не достает всего одного балла.

Ранее сообщалось, что наставник «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча против казанского «Рубина».